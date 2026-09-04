Kyrgios suspenso por consumo de cocaína





(Com Lusa)

O polémico australiano, de 31 anos, teve um controlo antidoping positivo a cocaína durante o torneio de Maiorca, em 22 de junho, e está suspenso preventivamente desde 4 de agosto, pelo que já poderá voltar à competição.De acordo com a ITIA, a suspensão base para este tipo de infração é de três meses, mas o organismo revelou que decidiu reduzir a pena, com a condição de que o tenista entre num programa de reabilitação.“Kyrgios entrou num programa de tratamento. Assim, a suspensão do jogador vai terminar a 03 de setembro de 2026, com a condição de concluir o programa”, refere a ITIA, que adianta que os prémios monetários e os pontos conquistados em Maiorca vão ser retirados.A ITIA referiu que Kyrgios defendeu que o consumo de cocaína tinha acontecido num contexto social, numa festa antes de um encontro em Maiorca, com um especialista de um laboratório acreditado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) a confirmar que esta explicação é coerente com a taxa descoberta na sua amostra.“Em consequência, a ITIA admite que o consumo de cocaína por Kyrgio aconteceu fora de competição”, refere o organismo.