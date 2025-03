Kyrie Irving sofre lesão grave num joelho

Várias fontes citadas no site da NBA confirmaram a gravidade da lesão da grande estrela do clube texano, de 32 anos, durante a derrota frente aos Sacramento Kings, por 122-98.



Irving sofreu uma falta e, ao voltar ao chão, torceu o pé direito depois de pisar um adversário, colocando mal a perna esquerda logo de seguida.



Mesmo depois de ter estado vários minutos no chão a ser assistido, o base decidiu fazer os dois lançamentos livres, que converteu com êxito, antes de deixar o campo amparado e em lágrimas.



Até deste momento, Irving, que se tornou a grande cara da franquia após a saída de Luka Doncic para os Los Angeles Lakers, tinha médias de 25,6 pontos, cinco ressaltos e 5,2 assistências por jogo.



Os Dallas Mavericks ocupam o 10.º lugar na Conferência Oeste, com 32 vitórias e 30 derrotas.