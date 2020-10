Lakers ganham aos Heat e estão a um triunfo do título da NBA

Depois do triunfo no terceiro jogo, relançando a emoção, o conjunto de Erik Spoeltra, já com Bam Adebayo e ainda sem o base esloveno Goran Dragic, deu luta até perto do final, mas, na parte final, os californianos superiorizaram-se.O conjunto de Frank Vogel decidiu o jogo com um parcial de 10-3, com cinco pontos (3+2) de Kentavious Caldwell-Pope, dois de Rajon Rondo e três de Anthony Davis, que passou o resultado de 90-88 para 100-91, com 39,5 segundos para jogar.Em termos globais, LeBron James, com 28 pontos, 12 ressaltos e oito assistências, foi o melhor dos Lakers, apesar de seis "turnovers" e de, nos 38.38 minutos em que esteve em campo, a equipa ter sofrido mais dois pontos do que os que marcou.Anthony Davis, com 22 pontos e nove ressaltos, também teve atuação positiva, recuperando de um terceiro jogo falhado, enquanto Caldwell-Pope foi o melhor da "segunda linha", com 15 pontos, incluindo três ‘triplos’, e excelente trabalho na defesa.Danny Green, com 10 pontos, e Markieff Morris e Kyle Kuzma, ambos com nove, também foram importantes, tal como Rondo, pelos sete ressaltos e cinco assistências.





Nos Miami Heat, Jimmy Butler quase fez novo "triplo duplo" (22 pontos, 10 ressaltos e nove assistências), mas esteve, em todos os aspetos, muito longe da exibição estratosférica do terceiro jogo, enquanto Kelly Olynyk baixou de 17 para quatro pontos.O "rookie" Tyler Herro, com 21 pontos e sete ressaltos, acabou por ser o elemento em maior destaque, enquanto Duncan Robinson adicionou 17 pontos e o regressado Adebayo 15 e sete ressaltos.A final da NBA prossegue na sexta-feira em Orlando, onde os Lakers só precisam de uma vitória para igualar os 17 títulos dos Boston Celtics na liderança do "ranking" e arrebatar, no ano da morte de Kobe Bryant, um "anel" que lhes foge desde 2010.