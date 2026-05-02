Lakers superam Rockets e marcam encontro com os Thunder, campeões da NBA

A equipa de LeBron James esteve a vencer a série por 3-0, mas ainda permitiu que o conjunto de Houston chegasse aos 3-2, antes de encerrar esta primeira eliminatória da Conferência Oeste com um triunfo claro.



Os Lakers, nos quais LeBron James voltou a estar em evidência, com 28 pontos, sete ressaltos e oito assistências, 'cavaram' a diferença decisiva ao longo do segundo quarto, da qual os Rockets, eliminados pelo segundo consecutivo na primeira ronda dos play-offs e ainda privados de Kevin Durant (lesionado num joelho), já não conseguiram recuperar.



"Trouxe a minha experiência. Sou o jogador mais experiente da equipa, sei como as séries na NBA decorrem e há que fazer os melhores ajustamentos para o jogo seis", afirmou no final James.



Com este triunfo, a formação de Los Angeles marcou encontro com os Oklahoma City Thunder, campeões em título e que chegam a esta fase como a melhor equipa da fase regular e única sem derrotas nesta primeira eiminatória dos play-offs.



Nos restantes jogos de sexta-feira, ambos a contar para a Conferência Este, os Detroit Pistons 'arrancaram' o triunfo em Orlando (93-79), num encontro em que chegaram a estar a perder por 24 pontos no início do terceiro período, mas os Magic 'afundaram-se' completamente, saindo derrotados por 14 pontos e sendo agora obrigados a disputar o sétimo e decisivo encontro no Michigan.



Em Toronto, os Cleveland Cavaliers ainda ameaçaram, ao conseguirem recuperar de uma desvantagem de 15 pontos e obrigarem o jogo a ir a prolongamento, no final do qual, e após falharem uma última posse de bola, viram um 'tiro' miraculoso de RJ Barrett dar a vitória aos Raptors (112-110) e obrigar a eliminatória a fechar no sétimo jogo, em Cleveland.



Com a Conferência Oeste já fechada, a primeira ronda da Este tem ainda três embates por decidir no sétimo e decisivo jogo, com os dois confrontos que ficaram igualados na sexta-fera e juntarem-se à eliminatória entre os Boston Celtics, nos quais alinha o português Neemias Queta, e os Philadelphia 76ers.