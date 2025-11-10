Mais Modalidades
Lançado concurso público para construção de segundo campo de golfe no Porto Santo
A ilha do Porto Santo, na Madeira, vai ter um segundo campo de golfe, de acordo com um anúncio hoje publicado em Diário da República (DR), que indica que foi lançado o procedimento para a primeira fase da obra.
O concurso público para esta primeira fase, que será lançado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, tem um valor base de 6,1 milhões de euros, sem IVA.
O prazo de execução do contrato é de 13 meses e a empreitada terá financiamento da União Europeia, pode ainda ler-se no anúncio publicado em DR.
Atualmente, o arquipélago conta com um campo de Golfe no Porto Santo e dois na Madeira, estando a ser também construído uma nova infraestrutura para a prática deste desporto na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.
O prazo de execução do contrato é de 13 meses e a empreitada terá financiamento da União Europeia, pode ainda ler-se no anúncio publicado em DR.
Atualmente, o arquipélago conta com um campo de Golfe no Porto Santo e dois na Madeira, estando a ser também construído uma nova infraestrutura para a prática deste desporto na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.
Tópicos