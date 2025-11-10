Lançado concurso público para construção de segundo campo de golfe no Porto Santo

O concurso público para esta primeira fase, que será lançado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, tem um valor base de 6,1 milhões de euros, sem IVA.



O prazo de execução do contrato é de 13 meses e a empreitada terá financiamento da União Europeia, pode ainda ler-se no anúncio publicado em DR.



Atualmente, o arquipélago conta com um campo de Golfe no Porto Santo e dois na Madeira, estando a ser também construído uma nova infraestrutura para a prática deste desporto na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.