Lançadores Leandro Ramos e Liliana Cá selam sexto título nacional no dardo e disco

Recordista nacional da disciplina, Leandro Ramos destacou-se da concorrência logo no primeiro arremesso, de 80,30 metros, que seria elevado em 35 centímetros no terceiro, e repetiu os êxitos sucessivamente obtidos em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, alcançando o recorde de seis troféus absolutos de João Reis (1992, 1995, 1996, 1997, 2001 e 2002).



O lançador do Benfica renovou a melhor marca nacional do ano e suplantou os mínimos exigidos na qualificação para a Taça da Europa de Lançamentos, que está prevista para 15 e 16 de março, em Nicósia, capital do Chipre, tal como conseguiu Liliana Cá no disco.



Medalha de bronze nos Europeus de Roma, em 2024, a atleta do Sporting atingiu 62,39 metros e sucedeu a Irina Rodrigues, recordista nacional e mais titulada (12), que esteve ausente, imitando as conquistas de 2006, 2009, 2011, 2021 e 2023 no escalão absoluto.



O recordista Emanuel Sousa (Benfica) ganhou pela quarta vez no disco, após 2020, 2022 e 2023, com 60,43 metros, e o companheiro de equipa Décio Andrade fez 70,65 rumo ao primeiro cetro no martelo, sem que ambos alcançassem mínimos para a Taça da Europa.



Igual desfecho teve a sub-23 Catarina Flor (Sporting), inédita vencedora no martelo, com 53,27 metros, numa competição dominada pela recordista peruana Ximena Zorrilla, em representação do Lovelhe, com 65,71, na ausência da então tricampeã Mariana Pestana.



O dardo também não contou com a até aqui hexacampeã Cláudia Ferreira e teve como melhor portuguesa a sub-23 Inês Custódio (Benfica), cujo melhor arremesso de 47,03 apenas foi batido pelos 58,32 da colombiana Magali Jiménez, a alinhar como individual.



Antes dos escalões absolutos e de sub-23, os campeonatos nacionais de lançamentos longos iniciaram com as competições de sub-20, sendo que os títulos de sub-18 serão decididos no domingo, novamente na pista de atletismo de Vagos, no distrito de Aveiro.