Lara Fernandes e André Fiúza vice-campeões mundiais de acrobática em exercício combinado

Na final de combinado, a dupla portuguesa somou 28,900 pontos, apenas atrás dos ucranianos Yevfrosyniia Kryvytska e Ivan Labunets, que conquistaram o título mundial, com 29,950.



Lara Fernandes e André Fiúza conquistaram ainda o terceiro lugar na final de dinâmico, com 28,770 pontos, numa prova ganha pelos russos Oleg Maiorov e Elizaveta Medvedeva, com 29,170, enquanto os ucranianos foram segundos, com 29,050.



Na véspera, a dupla portuguesa tinha ficado em quarto lugar na final de equilíbrio, com 28,790 pontos, numa final ganha também pelos ucranianos Kryvytska e Labunets, com 30,380.



Nos pares femininos, Inês Ataíde e Margarida Garcia terminaram em sétimo lugar na final de equilíbrio, com 27,330 pontos, sendo que o triunfo foi alcançado pelos israelitas Rony Cohen e Shiraz Sokolovsky, com 28,910.



No grupo masculino, Miguel Lopes, Gonçalo Parreira, Tiago Ramos e Vítor Silva foram sextos na final de combinado, com 27,690 pontos.



O título mundial foi conquistado por Israel, com 29,030, seguido da Federação Russa, com 29,020, e do Uzbequistão, com 28,240.



Portugal terminou assim o Mundial com uma medalha de prata e uma de bronze, conquistadas por Lara Fernandes e André Fiúza, depois de ter garantido sete presenças em finais durante a competição.



Nas finais disputadas na véspera, Sofia Ferreira e Joana Silva tinham conseguido o quarto lugar no exercício dinâmico dos pares femininos, com 27,480 pontos, e o quinto no combinado, com 27,700.