Lateral-esquerdo Pau Oliveras contratado pelo andebol do Benfica

“Estou muito contente com esta nova aventura. Acredito que vai ser uma época bonita para o clube e para a equipa, de forma a podermos lutar por todos os objetivos. Estou com muita vontade e motivação para escrever mais história neste grande clube”, afirmou o jogador, em declarações aos meios oficiais do clube lisboeta.



Pau Oliveras, de 26 anos, fez 153 golos em 43 jogos nas últimas duas épocas pelo Saran (2023-2025), na sequência de passagens pelos também gauleses do Frontignan e do Villeurbanne e pelo FC Barcelona, com o qual conquistou dois campeonatos espanhóis.



“Considero-me um jogador potente e com um físico forte, que gosta de correr e de e ir ao [duelo] um contra um”, descreveu, desejando progredir a nível individual e levar o Benfica o mais longe possível no campeonato nacional, na Taça de Portugal e na Liga Europeia.



Pau Oliveras juntou-se aos compatriotas Álex Barbeito (ex-Créteil), Ismaël El-Korchi Fernández (ex-Ciudad de Logroño) e Javi Rodríguez (ex-FC Barcelona), ao dinamarquês Kristian Olsen (ex-Ystads), ao cubano Reinier Taboada (ex-Fredericia) e ao bielorrusso Mikita Vailupau (ex-Veszprém) entre os reforços oficializados para a temporada 2025/26 pelo Benfica, que não é campeão nacional desde 2007/08.