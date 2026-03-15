Laura Taborda e Etson Barros campeões nacionais de 5 km em estrada

Laura Taborda e Etson Barros campeões nacionais de 5 km em estrada

Laura Taborda e Etson Barros sagraram-se hoje campeões portugueses dos cinco quilómetros em estrada, numa prova disputada em Vila Real de Santo António.

Lusa /
Foto: Município de Vila Real de Santo António

VER MAIS
Na prova feminina, totalmente dominada pelo Sporting de Braga, clube das quatro primeiras classificadas, Laura Taborda triunfou em 16.16 minutos, à frente de Rita Figueiredo (16.19) e Vanessa Carvalho (16.24).

Etson Barros, do Benfica, venceu a prova masculina, com um tempo de 13.56 minutos, batendo Rúben Amaral, do Sporting, que fez 13.59, e João Amaro, do Sporting de Braga, que concluiu em 14.00.

O Sporting de Braga venceu coletivamente nos dois setores, com Sporting a ser segundo em ambos, enquanto Santa Tecla foi terceiro nos masculinos e o Runtejo fechou o pódio nos femininos.
PUB
PUB