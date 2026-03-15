Laura Taborda e Etson Barros campeões nacionais de 5 km em estrada
Laura Taborda e Etson Barros sagraram-se hoje campeões portugueses dos cinco quilómetros em estrada, numa prova disputada em Vila Real de Santo António.
Na prova feminina, totalmente dominada pelo Sporting de Braga, clube das quatro primeiras classificadas, Laura Taborda triunfou em 16.16 minutos, à frente de Rita Figueiredo (16.19) e Vanessa Carvalho (16.24).
Etson Barros, do Benfica, venceu a prova masculina, com um tempo de 13.56 minutos, batendo Rúben Amaral, do Sporting, que fez 13.59, e João Amaro, do Sporting de Braga, que concluiu em 14.00.
O Sporting de Braga venceu coletivamente nos dois setores, com Sporting a ser segundo em ambos, enquanto Santa Tecla foi terceiro nos masculinos e o Runtejo fechou o pódio nos femininos.