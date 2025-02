Laurentino Dias e Fernando Gomes oficializados como únicos candidatos ao COP

"No último dia do prazo, entregaram presencialmente as suas listas -- por esta ordem -- Laurentino José Monteiro Castro Dias e Fernando Soares Gomes da Silva", anunciou o organismo, tendo em conta as eleições para o período 2025/2029.

Na data-limite para se propor a ir a sufrágio, o antigo Secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre anunciou que não seria candidato, uma vez que não preencheu os "requisitos formais para formalizar a candidatura aos órgãos estatutários do COP".

"De cinco pré-candidatos ficámos três. Foi então criada uma lógica de bipolarização. Esse facto, aliado a um processo eleitoral muito condicionado a diferentes títulos, gerou a perceção da necessidade de um voto útil (...). Neste enquadramento, não estando preenchidos os requisitos formais para formalizar a candidatura aos órgãos estatutários do COP, não serei candidato a presidente do COP", justificou Mestre, em comunicado divulgado hoje, último dia para formalização das candidaturas.

Segundo a comissão eleitoral, na segunda-feira vai ser feito o sorteio das duas listas e em 17 de março haverá a indicação da identidade dos representantes dos membros votantes na assembleia eleitoral.

Depois das eleições, em 19 de março, a tomada de posse vai decorrer seis dias depois, em 25, no Centro Cultural de Belém.

Laurentino Dias, antigo Secretário de Estado do Desporto, ou Fernando Gomes, que deixou a liderança da Federação Portuguesa de Futebol, por limite legal de mandatos, concorrem à sucessão de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino, em agosto passado, no fim dos Jogos Paris2024.