Laurentino Dias e José Manuel Araújo em candidatura única à presidência do COP

"As candidaturas anunciadas por Laurentino Dias e José Manuel Araújo assumem a vontade, que lhes foi transmitida pelas federações e organismos seus apoiantes, de integrarem uma candidatura única aos Órgãos Sociais do Comité Olímpico de Portugal, nas eleições a realizar no próximo dia 19 de março", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa pelas federações subscritoras desta nova candidatura única.

O texto é subscrito pelas federações de andebol, campismo e caravanismo, ciclismo, desporto para pessoas com deficiência, orientação, kickboxing e muay thai, motociclismo, motonáutica, pesca desportiva, taekwondo, vela e voleibol.

Fonte da candidatura confirmou à Lusa que José Manuel Araújo `abdicou` da sua intenção de presidir ao COP, no qual ocupa o cargo de secretário-geral há 12 anos, em favor do jurista natural de Fafe, que foi o responsável pela tutela do Desporto entre 2005 e 2011, nos dois governos liderados por José Sócrates.