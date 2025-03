Lavillenie falha Mundiais de Nanjing

Romain Barras, selecionador da equipa de França, assumiu o "grande dilema na vara", com três atletas com mínimos e só duas vagas, acabando por optar por Henry, "atleta com mais possibilidade de progredir no quadro da seleção". A escolha de Collet, quarto nos Europeus, foi mais pacífica.Por outro lado, reconhece que seria sempre difícil escolher entre dois saltadores que passaram os 5,91 metros este inverno.Desde os Europeus de Munique2022 que Lavillenie não integrava a seleção de França, tendo mesmo falhado os mínimos para os Jogos Olímpicos no ano passado. Este ano, volta a estar em bom nível e consegue os 5,91, uma marca que não atingia desde 2021.