Lazizbek Mullojonov, campeão olímpico em peso pesado, suspenso por doping

“A ITA, que lidera um programa antidoping independente para a World Boxing, relata que notificou o pugilista uzbeque Lazizbek Mullojonov sobre um teste analítico [com resultado] adverso para metabólitos de metasterona”, informou o organismo, em comunicado.



Lazizbek Mullojonov, de 26 anos, realizou o controlo fora do período competitivo, em 11 de junho, e acusou um esteroide anabolizante androgénico proibido pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), podendo solicitar uma contra-análise e contestar a suspensão provisória.



Em agosto de 2024, o uzbeque sagrou-se campeão olímpico frente ao azeri Loren Alfonso em 92 kg, categoria na qual tinha conquistado no ano anterior a medalha de bronze nos Mundiais de Tashkent, já depois do título asiático em super peso pesado, em 2022, em Amã.