LC Futsal: Kairat Almaty superioriza-se ao Cartagena rumo à final

Na Antarès Arena, em Le Mans, em França, o pivô brasileiro Alisson Lima adiantou o emblema do Cazaquistão no encontro, à passagem do minuto 16, mas, nos últimos instantes do primeiro tempo, o ala Miguel Mellado (20) repôs a igualdade.



No segundo tempo, a igualdade manteve-se até bem perto do fim, altura em que Alisson voltou a aparecer para assinar o 2-1, aos 37 minutos, com o guarda-redes brasileiro Dennis Cavalcanti, aos 39, a ‘selar’ o triunfo para os cazaques, que não estavam na ‘final four’ desde 2020/21.



Nos últimos segundos, o italiano Gabriel Motta, de penálti, ainda reduziu distâncias para os espanhóis.



Ainda hoje, no mesmo recinto, o Sporting, que ergueu o troféu em 2018/19 e 2020/21, defronta os espanhóis do Palma Futsal, bicampeões em título, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Os ‘leões’ têm sido uma presença regular na fase decisiva da ‘Champions’ de futsal, que apenas falharam uma vez desde 2016/17, quando caíram na Ronda de Elite em 2019/20, chegando nesse período por seis vez à final.