Leangel Linarez vence ao sprint segunda etapa da Volta ao Alentejo

O velocista venezuelano foi o mais rápido ao cabo de 180,9 quilómetros planos entre Vidigueira e Grândola, depois de 04:19.08 horas, batendo o checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA), segundo, e o norte-americano Scott McGill (Echelon Racing), terceiro.



Depois de uma fuga inconsequente, só restou o sprint para separar o pelotão, com Iúri Leitão, da Caja Rural, em quarto, como melhor português e agora líder dos pontos.



Na geral, Silva é ainda líder, com seis segundos de vantagem para Leitão, ao cortar a meta no nono lugar, enquanto Scott McGill subiu a terceiro, a oito segundos.



João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) lidera a juventude, enquanto Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) é o melhor na montanha.



Na sexta-feira, a terceira etapa da ‘Alentejana’ liga Mourão a Reguengos de Monsaraz em 168,4 quilómetros, com três contagens de montanha na ‘ementa’.