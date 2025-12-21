Mais Modalidades
Learner Tien vence Next Gen ATP Finals de ténis
O tenista norte-americano Learner Tien, 28.º jogador mundial, conquistou hoje as Next Gen ATP Finals, ao bater na final o belga Alexander Blockx, 116.º da hierarquia.
Em Jeddah, na Arábia Saudita, Tien superou Blockx em três ‘sets’, pelos parciais de 4-3 (7-4), 4-2 e 4-1.
No palmarés das Next Gen ATP Finals, o norte-americano sucede ao brasileiro João Fonseca, que bateu Tien na final de 2024.
