LeBron à beira de novo recorde absoluto na NBA
O norte-americano LeBron James igualou na quinta-feira o recorde de jogos disputados na fase regular da NBA, ao somar o 1.611.º encontro no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os Miami Heat.
Frente a uma equipa ao serviço da qual conquistou os seus dois primeiros títulos, ‘King’ James igualou uma marca que datava de 6 de abril de 1996 e que pertencia a Robert Parish.
No sábado, o extremo dos Lakers pode juntar mais este recorde à sua já extensa lista, caso seja utilizado na visita da equipa de Los Angeles aos Orlando Magic, sendo que já é o jogador com mais jogos nos play-offs (292).
Há cerca de duas semanas, LeBron James já se tinha tornado o basquetebolista com mais lançamentos de campo concretizados na fase regular da NBA, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar, passando a somar 15.838 ‘tiros’ concretizados.
A cumprir a sua 23.ª temporada na NBA, que também é um recorde, LeBron James já se tornou, aos 41 anos, o jogador mais velho a conseguir um ‘triplo-duplo’, é o melhor marcador na fase regular e nos play-offs na história da NBA e já atingiu esta temporada os 50.000 pontos.
LeBron James acabou o encontro com um ‘triplo-duplo’ (19 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências), mas a grande figura do oitavo triunfo consecutivo dos Lakers acabou por ser Luka Doncic, que conseguiu 60 pontos, sete ressaltos, cinco roubos de bola e três assistências.
Foi a segunda melhor marca da carreira do esloveno, que tem como recorde os 73 pontos apontados contra os Atlanta Hawks em 2024, igualando os 60 apontados aos New York Knicks em 2022, ambos quando ainda representava os Dallas Mavericks.
Doncic, melhor marcador da NBA, marcou pelo menos 30 pontos nos últimos oito encontros e chegou aos 50 pela segunda vez nos derradeiros cinco.
Os Lakers são terceiros na Conferência Oeste, com 45 vitórias e 25 derrotas, e já garantiram a presença na segunda fase da NBA.
(Com Lusa)