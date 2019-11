LeBron James conseguiu "triplo-duplo" frente a todas as equipas da NBA

Em Los Angeles LeBron James conseguiu 25 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências no triunfo sobre os Thunder.



"Não sei bem o que pensar sobre isso. Penso que é uma estatística interessante e estou feliz por ter acontecido numa vitória", afirmou o jogador dos Lakers.



Russel Westbrook, agora nos Houston Rockets, também pode alcançar este feito, caso consiga chegar à dezena em três dados estatísticos nos confrontos com os Thunder, a sua antiga equipa.



A noite de terça-feira ficou ainda marcada pelo regresso à competição de Carmelo Anthony, depois de ter ficado sem equipa no final da temporada passada.



Na sua estreia pelos Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony marcou 10 pontos, mas não impediu a derrota com os New Orleans Pelicans, por 115-104.