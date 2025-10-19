LeBron James cumpre 23.ª época na NBA, talvez a de despedida

Nascido em 30 de dezembro de 1984, o melhor marcador da história da NBA, tanto da época regular como dos play-offs, vai para a 23.ª época, o que será mais um recorde que ostentará a solo, deixando para trás as 22 de Vince Carter.



Quase a completar 41 anos, Lebron vai para a oitava temporada ao serviço dos Los Angeles Lakers, a sua terceira equipa na NBA, depois dos Cleveland Cavaliers (2003/04 a 2009/10 e 2014/15 a 2017/18) e dos Miami Heat (2010/11 a 2013/14).



Num percurso marcado por uma longevidade ímpar, o ‘23’ do conjunto californiano chega à 23.ª temporada com médias de carreira na época regular de 27,0 pontos, 7,5 ressaltos e 7,4 assistências, em 37.8 minutos por jogo.



Tendo em conta que, em 2024/25, já quarentão, fechou a ‘regular season’ com 24,4 pontos, 7,8 ressaltos e 8,2 assistências, em 34.9 minutos, tendo disputado 70 de possíveis 82 jogos, deixou claro que está longe de estar velho e que, mesmo já não sendo o ‘rei’, ainda é capaz de jogar a alto nível, espelho de toda uma carreira.



Em 22 épocas, nunca ficou abaixo dos 20 pontos de média, tendo como pior registo os 20,9 da primeira época, que o conduziram ao título de ‘rookie’ do ano em 2003/04, depois de ter sido escolhido pelos ‘Cavs’ no número 1 do ‘draft’ de 2003.



Melhor marcador da fase regular desde 08 de fevereiro de 2023, quando ultrapassou os 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron fechou 2024/25 com 42.184, sendo que, juntando os 8.289 dos play-offs - em que também lidera a lista, à frente de Michael Jordan (5.987) -, já superou os 50.000 (50.473).



Natural de Akron, Ohio, James conquistou quatro ‘anéis’, os dois primeiros nos Heat (2011/12 e 2012/13), o terceiro no regresso aos ‘Cavs’ (2015/16) – “Cleveland this is for you”, gritou após consumá-lo – e o quarto nos Lakers (2019/20), à ‘porta fechada’, em plena pandemia da covid-19.



Coletivamente, venceu ainda a primeira edição da NBA Cup, em 2023, e, individualmente, foi quatro vezes o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da ‘regular season’, outras tantas das ‘finals’, uma da NBA Cup e três do ‘All Star Game’, que disputou 21 vezes, outro recorde, como os 434 pontos marcados.



Foi também escolhido por 21 vezes para as três equipas ideias da época, 13 das quais para a primeira, e integrou por cinco vezes o melhor cinco defensivo do ano, tendo sido o melhor marcador em 2007/08 e o ‘rei’ das assistências em 2019/20.



Entre os muitos recordes ativos, destaque ainda para o de 1.291 jogos consecutivos a marcar 10 ou mais pontos – a última vez que se ficou por menos (oito) foi em 05 de janeiro de 2007 -, ou os 571 jogos com 30 ou mais pontos, sendo que nunca ficou em ‘branco’.



À margem da NBA, conquistou três medalhas de ouro olímpicas, em 2008, 2012 e 2024, e uma de bronze, em 2004, e outra de bronze no Mundial de 2006.



Feitas as ‘contas’, LeBron James já ganhou, há muito, o estatuto de um dos melhores jogadores da história e há quem o considere o número 1, o ‘G.O.A.T.’, ainda que, neste capítulo, a grande maioria se ‘incline’ para Michael Jordan.