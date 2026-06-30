LeBron James deixa Lakers depois de oito anos e um título da NBA

“Le Bron James é um dos maiores atletas da história. Vamos estar sempre gratos pelos seus oito anos nos Lakers – incluindo o título em que nos liderou em 2020 nas mais difíceis e inimagináveis circunstâncias [covid-19], e os incontáveis recordes que quebrou”, escreveu, em comunicado, Jeanie Buss, dona dos Lakers.



Buss desejou ainda a LeBron “o melhor para o futuro, dentro e fora do campo”.



“Ele será sempre uma parte querida da família dos Lakers”, conclui o comunicado.



Le Bron James, atualmente com 41 anos, chegou aos Lakers em 2018/19, depois da segunda passagem pelos Cleveland Cavaliers (2003/04 a 2009/10 e 2014/15 a 2017/18), sendo que, pelo meio, foi jogador dos Miami Heat (2010/11 a 2013/14).



Ao serviço do conjunto californiano, James arrebatou o quarto título da NBA da carreira, depois de dois pelos Heat (2011/12 e 2012/13) e um pelos ‘Cavs’ (2015/16), e ainda a primeira edição da NBA Cup, em 2023/24.



De acordo com a ESPN, o quatro vezes ‘Jogador Mais Valioso’ da época regular (2009, 2010, 2012 e 2013) e 22 vezes ‘All Star’ informou os Lakers que vai disputar uma 24.º época na NBA – 23 já eram recorde – em outra equipa.



Em 2025/26, LeBron James teve médias na época regular de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 ressaltos, em 60 jogos, cumprindo 33.2 minutos.



