Lebron James, Durant e Curry querem estar em Paris2024

Três dos nomes mais sonantes do basquetebol mundial confirmaram que têm o objetivo de estar presente nos Jogos, que vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto na capital francesa.



Kevin Durant, que alinha nos Phoenix Suns, afirmou que pretende estar em Paris, num dia que as equipas da NBA dedicaram a contactos com a imprensa, no arranque dos trabalhos para a nova temporada.



“Estarei nos Jogos do próximo ano”, disse Durant, que já tem três ouros olímpicos conquistados em Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020.



Lebron James, dos LA Lakers, não foi tão contundente como Durant, mas ainda assim salientou que tem vontade de estar em Paris.



“Estou interessado, veremos o que acontece. A nível físico, verei no final da temporada. Mas não creio que haverá muito desgaste, veremos”, disse o basquetebolista de 38 anos, que chegou ao ouro em Pequim2008 e Londres2012, para além de um bronze em Atenas2004.



Mais tarde foi a vez de Curry, dos Golden State Warriors, se encontrar com a imprensa e confirmar que tem o objetivo de estar presente nos próximos Jogos Olímpicos, uma competição que nunca disputou.



“Falei sobre a oportunidade e, se tudo correr bem, quero jogar. É algo que nunca fiz, quero estar lá, fazer parte da equipa”, afirmou.



Os Estados Unidos chegaram ao ouro nas quatro últimas edições dos Jogos Olímpicos, com Atenas2004 a ser a última vez que não o conseguiram, ao terminarem no terceiro lugar, numa competição ganha pela Argentina.



Este ano, no Mundial de basquetebol, os Estados Unidos foram eliminados nas meias-finais pela Alemanha, que conquistou a competição, e perderam depois com o Canadá na luta pelo bronze, saindo da competição no quarto lugar.



Apesar de contar com jogadores da NBA, a seleção dos Estados Unidos que se apresentou no Mundial não contou com muitas das principais estrelas, cenário que parece não se repetir em Paris, sendo esperado que outros jogadores de nomeada se juntem na intenção de competirem no próximo verão.