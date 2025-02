LeBron James é o terceiro jogador com mais jogos na NBA

Sem Luka Doncic, a recuperar de lesão, Austin Reaves foi o segundo melhor marcador dos Lakers, com 32 pontos, enquanto, nos Blazers, Deni Avdija conseguiu 28 pontos.Os Lakers mantêm-se no quinto posto da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 21 derrotas, enquanto os Blazers (23-33) estão na 13.ª posição, um lugar atrás dos San Antonio Spurs (24-29), que viram Chris Paul subir ao segundo lugar na lista de jogadores com mais roubos de bola.