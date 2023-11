LeBron James faz história e sofre derrota pesada

A derrota dos Los Angeles Lakers por 44 pontos de diferença frente aos Philadelphia 76ers (138-94) tornou-se a pior derrota da carreira de James, que joga na NBA desde 2003, com passagens também por Cleveland Cavaliers e Miami Heat.Num encontro em que fez 18 pontos e cinco assistências em 29 minutos em campo, LeBron James bateu o recorde de minutos da NBA, com 66.319, superando os 66.297 de Kareem Abdul-Jabbar e tornando-se assim o jogador que mais minutos de jogo soma na história da liga.A última derrota pesada sofrida pelo basquetebolista reporta a 2019, quando os Indiana Pacers bateram os Lakers por 42 pontos. Ao serviço dos Miami Heat, em 2013, LeBron sofreu uma derrota contra os San Antonio Spurs por 36 pontos, nas finais NBA.A grande figura do encontro foi Joel Embiid, atual MVP da NBA, ao completar um "triplo-duplo", com 30 pontos, 11 assistências e 11 ressaltos.