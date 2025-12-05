LeBron James fica abaixo dos 10 pontos na NBA após 1.297 jogos e 18 anos

O melhor marcador da história da NBA vinha marcando 10 ou mais pontos na ‘regular season’ desde 06 de janeiro de 2007, mas, em Toronto, ficou-se pelos oito pontos, num embate em que só acertou quatro de 17 ‘tiros’ de campo.



Na última jogada, com o jogo empatado, Lebron James recebeu a bola de Austin Reeves, o melhor em campo, com 44 pontos, 11 assistências e cinco ressaltos, e poderia ter lançado, mas preferiu colocar a bola em Rui Hachimura, que decidiu o encontro com um ‘triplo’ sobre o canto, em ‘cima’ da buzina.



Um dos mais impressionantes recordes da NBA e do desporto norte-americano, que sobreviveu 18 épocas seguidas, teve, assim, um fim no Canadá, onde LeBron James acabou, porém, a festejar, num jogo em que os Lakers atuaram sem o seu melhor marcador, o base esloveno Luka Doncic.



Num jogo em que falhou os cinco ‘triplos’ tentados, o ‘23’ dos Lakers, de 40 anos, terminou com oito pontos, 11 assistências e seis ressaltos, em 35.58 minutos.



O conjunto californiano, que tinha perdido o último encontro, somou o 16.º triunfo, em 21 jogos, e segue no segundo lugar da Conferência Oeste, apenas atrás dos campeões Oklahoma City Thunder, que ganharam 21 dos 22 encontros disputados.



Na formação de Toronto, terceira a Este, agora com 15 triunfos e oito desaires, o melhor foi Scottie Barnes, que ficou à ‘porta’ do ‘triplo duplo’, com 23 pontos, 11 ressaltos e nove assistências.

