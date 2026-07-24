LeBron James muda-se para os Philadelphia 76ers e vai jogar a 24.ª época na NBA

‘King James’ tinha revelado há cerca de um mês que iria deixar os Los Angeles Lakers, equipa em que ingressou em 2018 e pela qual conquistou o último dos quatro títulos de campeão da NBA, em 2020 (os restantes foram alcançados em 2012 e 2013, nos Miami Heat, e em 2016, nos Cleveland Cavaliers).



“Acredito que posso ajudar a fazer dos 76ers campeões da NBA”, observou James através das redes sociais, que tinha deixado em aberto a possibilidade de terminar a carreira, mas hoje se manifestou “muito entusiasmado por iniciar esta incrível aventura uma última vez”.



Os Philadelphia 76ers serão a quarta equipa do extremo norte-americano na NBA, depois dos Cavaliers (em dois períodos), Heat e Lakers, e, de acordo com o seu agente, Rich Paul, deverão assinar com James um contrato com a duração de dois anos, no valor de oito milhões de dólares (perto de sete milhões de euros).



“Não vou pelo dinheiro. O que me leva a continuar a jogar nesta fase? Ainda quero sacrificar-me. Ainda quero trabalhar. Ainda quero empenhar-me. Ainda quero competir, ganhar e ter a oportunidade de sentir o que é vencer”, assinalou o veterano jogador.



James, que detém o recorde de pontos marcados na NBA (43.440), constitui mais um reforço de peso para os ‘Sixers’, que são treinados por Nick Nurse e já contavam com as estrelas Joel Embiid, Tyrese Maxey e V. J. Edgecombe e contrataram Jaylen Brown neste defeso aos Celtics, nos quais se mantém o poste português Neemias Queta.



