LeBron James o mais velho a marcar 40 pontos na NBA

James, com 40 anos e 38 dias, marcou 42 pontos na vitória caseira dos Lakers face aos Golden State Warriors (120-112), enquanto Jordan, o seu ídolo, tinha conseguido este feito, pelos Washington Wizards, com 40 anos e três dias.



“Estou velho, é o que penso. Preciso de um copo de vinho e de dormir um bocado...”, disse James, após "carregar" os Lakers ao triunfo - 14 lançamentos de campo concretizados, em 25 tentados, incluindo seis de nove em "triplos", e oito lances livres, em 10.



LeBron James, que esteve em campo 38.02 minutos, somou ainda 17 ressaltos e oito assistências, ficando a duas do 11.º "triplo duplo" da temporada, mais um roubo de bola e um desarme de lançamento, além de três "turnovers" e uma falta.



Nos Lakers, destaque ainda para os 23 pontos de Austin Reaves, enquanto Stephen Curry, outro veterano, de 36 anos, liderou os Warriors, com 37 pontos, ainda que com seis em 20 nos ‘triplos’, sete ressaltos e quatro assistências.



O extremo, que cumpre a 22.ª temporada da NBA, é o melhor marcador da história da fase regular da competição, com 41.599 pontos, em 1.538 jogos realizados.