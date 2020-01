LeBron James torna-se o terceiro melhor marcador da história da NBA

Entrando em campo com uma mensagem dedicada ao retirado Kobe Bryant ("Mamba 4 Life"), LeBron ultrapassou o antigo jogador dos Lakers com 7.23 minutos para jogar no terceiro período, com um lançamento que o fez chegar aos 33.644 pontos, mais um do que Bryant.



"Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão #33644", escreveu Kobe Bryant, no Twitter.



LeBron James, que passou pelos Cleveland Cavaliers e pelos Miami Heat antes de chegar aos Lakers, terminou a partida com 29 pontos e tem agora um total de 33.655.



Aos 35 anos, LeBron James subiu ao pódio dos melhores marcadores da história da NBA, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928).