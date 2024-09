Lenine Cunha eleito para a comissão de atletas paralímpicos do comité internacional

Lenine Cunha tornou-se, aos 41 anos, no primeiro atleta da área da deficiência intelectual a integrar a comissão e foi o mais votado entre os seis candidatos eleitos.



Numa escolha que decorreu entre 26 de agosto e 05 de setembro na aldeia paralímpica, aberta a todos os atletas presentes nos Jogos Paris2024, Lenine Cunha obteve 353 votos, seguido da nadadora Vladyslava Kravchenko, que recebeu 340.



O medalhado paralímpico português, que foi o candidato apresentado pela Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), mostrou-se muito satisfeito com a eleição, e estabeleceu os principais objetivos para os quatro anos de mandato.



"Um dos meus objetivos na comissão é ajudar os atletas no pós-carreira desportiva, e perceber junto do IPC como isto pode ser mudado", disse Lenine Cunha à agência Lusa, acrescentando: "Quero tentar mudar as coisas, porque no meu caso dediquei a vida toda ao atletismo, e só consegui arranjar trabalho aos 39 anos, foi difícil".



Lenine Cunha quer também "lutar para que os atletas com deficiência intelectual possam ter mais provas nos Jogos Paralímpicos".



A nova comissão, eleita com os votos de 1.821 atletas, que integra quatro mulheres e dois homens, será apresentada publicamente durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Paralímpicos Paris2024, agendada para domingo.



Os seis atletas eleitos vão juntar-se a três outros escolhidos durante os Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim2022, e deverão agora escolher o seu presidente, que sucederá à neerlandesa Jitsle Visse, jogadora de basquetebol em cadeira de rodas.