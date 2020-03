Lenine Cunha já ganhou mais de 200 medalhas

Nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 realizados em Londres, no Reino Unido, conquistou a medalha de bronze.



Em 2009 e 2012, foi nomeado para os Prémios CDP, organizados pela Confederação do Desporto de Portugal, na categoria de Desportista Masculino do Ano.



Em 2015, conquistou a medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Atletismo Paralímpico em Doa, no Catar, na modalidade do triplo salto.



Em 2017, foi galardoado com a Medalha de Mérito Desportivo da União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, e com o prémio de melhor atleta mundial pela Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual.



Na Tarde Desportiva da Antena 1 de domingo, 1 de março, entrevistado pelo jornalista João Gomes Dias falou destas conquistas e de muito mais fazendo uma viagem pelo passado, presente e perspetivando o futuro.