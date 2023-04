Lennard Kämna vence terceira etapa da Volta aos Alpes

Kämna, de 26 anos, cumpriu os 162,5 quilómetros entre Ritten e Brentonico San Valentino, com chegada em alto, em 4:06.13 horas, quatro segundos mais rápido do que Vlasov, que permitiu à BORA-hansgrohe fazer a "dobradinha", e do que o equatoriano Jefferson Cepeda (EF Education-Easy Post), terceiro.Tao Geoghegan Hart, que tinha vencido as duas primeiras etapas, foi quarto classificado a quatro segundos, controlando as distâncias para o alemão, que se destacou nos últimos 500 metros.Na geral, o vencedor da Volta a Itália de 2020 tem 22 segundos de vantagem sobre um compatriota, Hugh Carthy (EF Education-Easy Post), segundo, e 28 para o australiano Jack Haigh (Bahrain-Victorious), terceiro.Esta quinta-feira, a quarta e penúltima etapa parte de Rovereto e percorre 152,9 quilómetros até Pedrazzo, em novo dia acidentado, com mais de quatro mil metros de acumulado de subida, para testar os candidatos à vitória final.