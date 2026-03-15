Lenny Martinez impede final perfeito para Vingegaard no Paris-Nice

Martínez e Vingegaard chegaram juntos ao final dos 129,9 quilómetros da tirada, com partida e chegada a Nice, com o francês a ser mais forte – por escassos centímetros – no sprint a dois, vencendo em 3:06.43 horas, o mesmo tempo do dinamarquês, que tentava o terceiro triunfo em etapas na 84.ª edição do Paris-Nice.



O colombiano Harold Tejada (XDS Astana) foi o primeiro do grupo perseguidor, ao cortar a meta a sete segundos de Martínez, numa etapa em que, apesar das três contagens de montanha de primeira categoria, não trouxe qualquer alteração no top-10.



Apenas o segundo lugar de Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) chegou a estar em perigo, depois de o colombiano ter sido ‘traído’ por um colega de equipa, o russo Aleksandr Vlasov, que o fez cair a 52 quilómetros da meta.



Mas, com a ajuda de vários colegas de equipa, entre os quais o próprio Vlasov, Martínez segurou o segundo lugar, ao cortar a meta 51 segundos depois do vencedor da etapa.



A decisão da vitória na etapa acabou por estar na subida ao Côte du Linguador, derradeira dificuldade do dia, quando Vingegaard atacou, com Lenny Martinez a ser o único a conseguir segui-lo e a ser depois mais forte no sprint, para conseguir a sua 11.ª vitória como profissional e a primeira em 2026.



Na sua primeira corrida da temporada, Vingegaard assegurou o primeiro triunfo no Paris-Nice, com uns incríveis 4.23 minutos de avanço sobre Daniel Martínez e 6.07 sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), com Lenny Martinez a fechar na quinta posição, a 7.31.



Além da camisola amarela, Vingegaard ainda conquistou as classificações de montanha e por pontos, com Steinhauser a ser o melhor jovem.



O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a última etapa na 34.ª posição, a 9.06 minutos.