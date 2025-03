Leões de Porto Salvo dominam Quinta dos Lombos e alcança meias-finais da Taça de futsal

No encontro de acesso à final, o emblema de Oeiras irá defrontar o vencedor do encontro entre Benfica e o campeão em título Sporting de Braga, marcado para as 20:00 de hoje.



Desde o início do duelo, o Leões de Porto Salvo mostrou-se com mais argumentos, ao dispor de mais ataques e algumas boas situações de finalização, que se foram adensando com o passar dos minutos.



Mais disputado que a partida anterior, em que o Ferreira do Zêzere apontou 11 golos diante do Sassoeiros (11-2), o segundo confronto dos ‘quartos’ mostrou duas equipas mais rigorosas em organização defensiva.



O 'enguiço' do 0-0 apenas foi desfeito por intermédio do veterano internacional português Ré, que deu vantagem ao Leões, aos 14 minutos, respondendo da melhor forma à assistência de Ruan Silvestre, numa transição rápida.



Se o primeiro tempo foi pobre, no que concerne à produção ofensiva, com apenas um golo, na metade complementar o jogo ‘abriu-se’.



O guarda-redes do Quinta dos Lombos Guilherme Cintra aproveitou a falta de pressão para ele mesmo arrancar quadra fora e estabelecer a igualdade com um potente remate, pouco depois do regresso dos balneários.



Ainda assim, Mamadou Turé, aos 26 minutos, e Anderson Fortes, pouco depois, alavancaram o resultado para um 3-1 que permitia um maior distanciamento no marcador, justificado pela toada do jogo.



A expulsão de Costelinha complicou ainda mais a circunstância para o conjunto de Jorge Monteiro, que não viria a resistir a um quarto golo no período de inferioridade numérica, novamente por Fortes, aos 34.



Nos últimos momentos, o Leões de Porto Salvo arriscou o ‘5x4’, estratégia que custou mais um golo sofrido, por Ruan Silvestre, aos 36 minutos, mas ainda permitiu reduzir por Gonçalo Sobral, para o 5-2 final, já aos 38.