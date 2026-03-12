Leões de Porto Salvo elimina Sporting nos ‘quartos’ da Taça da Liga de futsal

Na quarta-feira, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, o Leões de Porto Salvo e os ‘encarnados’ exibiram argumentos sólidos rumo às meias-finais, perspetivando-se um jogo intenso na luta por um lugar na final de domingo.



O Leões de Porto Salvo eliminou o atual detentor do troféu por 3-2, com golos de Rodrigo Hiroshi, aos 17 minutos, Rúben Teixeira, aos 31, e Leonildo Injai, aos 39, enquanto pelo Sporting marcaram Bruno Pinto, aos 26, e Diogo Santos, aos 38.



Já o Benfica venceu o Rio Ave por 7-3, com golos de Diego Nunes aos 12 e 31 minutos, Pany Varela, aos 20, Jacaré, aos 33, e um ‘hat-trick’ de Arthur, que marcou dois golos aos 34 minutos e outro aos 40.



Pelo Rio Ave, marcaram Rúben Góis, aos 20 minutos, Peixinho, aos 22, e Pedro Rodrigues, aos 33.



No primeiro jogo da final a oito, que decorre entre quarta-feira e domingo, em Gondomar, o Elétrico venceu o Torreense no desempate por grandes penalidades (4-3), após o 0-0 no tempo regulamentar.



O segundo encontro dos quartos de final também só ficou decidido nos penáltis: depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar, o Fundão levou a melhor sobre o Caxinas (3-1) e seguiu em frente para encontrar a formação de Ponte de Sor.



Os duelos das meias-finais estão marcados para sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com o Elétrico a defrontar o Fundão às 18:00 e o Benfica a jogar com o Leões de Porto Salvo às 21:00.



A final da Taça da Liga de futsal está agendada para domingo, às 18:00, no mesmo recinto.

