Léon Marchand vence prémio de agências de notícias

A 67.ª edição do galardão, promovido pela agência polaca PAP e com a participação de 21 outras agências de notícias, incluindo a Lusa, premiou o ano dourado do nadador de 22 anos, uma das grandes figuras dos últimos Jogos.



Marchand, campeão olímpico dos 200 bruços, 200 mariposa, 200 estilos e 400 estilos, somando ainda um bronze na estafeta de 4x100 estilos, figurou na lista de 20 das 21 agências, cinco vezes no primeiro lugar, somando um total de 155 pontos.



O nadador francês segue-se ao tenista sérvio Novak Djokovic, distinguido em 2023, e entrega à França o quarto galardão, depois de Michel Jazy (1965) e Jean-Claude Killy (1967 e 1968).



A grande estrela dos Jogos Olímpicos na capital francesa tornou-se ainda apenas no quarto nadador, e terceiro nadador masculino, a conquistar quatro medalhas de ouro em eventos individuais numa única edição, sendo recordista mundial nos 400 estilos, em piscina de 50 metros, e nos 200 estilos em piscina curta, com recordes olímpicos nos 200 mariposa, 200 bruços, 200 estilos e 400 estilos.



Em segundo lugar ficou o ciclista esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a Itália e da Volta a França, além do título mundial de fundo e muitas outras vitórias num 2024 dominador, com 148 pontos.



No terceiro lugar, pela segunda vez seguida, ficou o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, com 142.