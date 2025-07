Leonardo Barbosa e Lara Lopes prata Mundial júnior canoagem em C1 5.000 estafeta

A dupla lusa cumpriu o circuito em 24.30,91 minutos, apenas superada pelos chineses Haozhe Zhang e Qinghua Liang, 41,98 segundos mais rápidos: o bronze foi para os checos Robin Hirsch e Tereza Jiskrova, a 56,69 dos vencedores.



Sexta-feira, Pedro Casinha tinha garantido a medalha de bronze em K1 200 metros sub-23, o escalão no qual Beatriz Fernandes foi vice-campeã mundial no sábado, em C1 500 metros, enquanto hoje Casinha e Gustavo Gonçalves levaram o ouro em K2 500 metros.



Os Mundiais sub-23 e júnior de canoagem, que terminam hoje no Centro de Alto Rendimento, reúnem cerca de 1.000 atletas de 66 países.