Lesão afasta ciclista Rui Costa da clássica La Flèche Wallonne

“Devido a uma irritação num joelho, Rui Costa não poderá participar nesta quarta-feira”, explicou o médico Ortwin Schäfer, citado em comunicado dos belgas.



Costa, de 36 anos, vai falhar aquela clássica das Ardenas em que tem como melhor resultado um 10.º lugar em 2016.



Campeão do mundo de fundo em 2013, o ciclista da Póvoa de Varzim tem somado bons resultados no primeiro ano na Intermarché-Circus-Wanty, desde logo as vitórias no Troféu Calvià e na Volta à Comunidade Valenciana.



Foi segundo na Clássica Faun Drôme, 10.º na Volta ao Algarve e quarto na Figueira Champions Classic, na estreia pelos belgas após oito anos na formação agora com o nome de UAE Emirates.



A clássica La Flèche Wallonne, que antecede em quatro dias a Liège-Bastogne-Liège, contará, assim, com apenas um português na lista de inscritos, Ruben Guerreiro, da Movistar, numa corrida em que o grande favorito é o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), dias após a vitória na Amstel Gold Race.