Lesões afastam ciclista Wout van Aert da Volta a Itália

“Neste momento, não consigo treinar de todo. Por isso, decidimos que eu não alinharei na Volta a Itália. É uma pena e estou desapontado por falhar também o meu segundo grande objetivo da temporada”, declarou Van Aert, numa publicação nas redes sociais hoje divulgada.



Depois de, em março, ter perdido a Volta a Flandres e a Paris-Roubaix por causa da queda na Através da Flandres, acabando por ser operado com sucesso a fraturas múltiplas, o ciclista revela que está a recuperar “bastante bem” de alguns dos ferimentos.



Outros, diz, estão mais atrasados, como é o caso “das costelas, que ainda são uma limitação”.



“Wout van Aert foi submetido hoje a uma operação bem-sucedida. Os exames revelaram que fraturou o esterno, a clavícula e várias costelas”, detalhou a Visma-Lease a Bike em 28 de março.



O belga de 29 anos ficou envolvido numa violenta queda ocorrida a 67 quilómetros do final da Através da Flandres e ficou visivelmente maltratado: tinha o equipamento completamente rasgado na zona das costas, coberta de abrasões, e teve mesmo de ser retirado em maca para ser transportado ao hospital, enquanto chorava desconsolado.



‘Clássicómano’ de excelência e um dos elementos do ‘Big 6’ do ciclismo, o belga tinha prevista a estreia na Volta a Itália, que decorrerá entre 04 a 26 de maio.