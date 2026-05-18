Levantadas sanções internacionais a ginastas russos
A Federação Internacional de Ginástica autorizou os atletas russos a competir em provas internacionais sob a bandeira do país e com o hino nacional, anunciou hoje a Federação Russa de Ginástica.
A decisão foi tomada pelo comité executivo da FIG no domingo, em Sharm el-Sheikh, no Egito, e abrange as “cinco disciplinas de ginástica afiliadas à Federação Russa de Ginástica: ginástica artística, ginástica rítmica, trampolim, ginástica acrobática e ginástica aeróbica”, refere o organismo russo.
O presidente da Federação Russa de Ginástica, Oleg Belozérov, saudou a medida, considerando-a “um passo importante para fortalecer a unidade da comunidade ginástica mundial e proteger os interesses dos atletas”.
Segundo a federação russa, os primeiros atletas a competir já com os símbolos nacionais serão os representantes da acrobacia desportiva, nas etapas da Taça do Mundo na Bulgária e no Azerbaijão.
Também a ginástica aeróbica, a rítmica, a artista e o trampolim passam a poder apresentar-se com bandeira e hino russos em várias competições internacionais ao longo de 2026, incluindo os Mundiais em Espanha, Alemanha e Países Baixos e as Taças do Mundo em Portugal, China, Suíça e Milão.
A FIG passa, assim, a autorizar a presença de ginastas russos com bandeira e hinos nacionais, depois das sanções impostas pelo Comité Olímpico Internacional na sequência da guerra na Ucrânia.
(Com Lusa)