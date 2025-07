Leylah Fernandez ganha em Washington

Leylah Fernandez impôs-se no WTA 500 por 6-1 e 6-2, em uma hora e nove minutos, para voltar a celebrar um título, depois das vitórias em Hong Kong, em outubro de 2023, e Monterrey, em 2021 e 2022.



Anna Kalinskaya perdeu pela terceira vez uma final, depois dos desaires, no ano passado no Dubai e em Berlim, e em 2023, em Tampico, falhando a conquista do seu segundo torneio, depois do triunfo em Midland.