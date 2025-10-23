Libertado na Rússia ciclista francês que tentava recorde Lisboa-Vladivostok

"Ele foi inicialmente considerado culpado de cruzar ilegalmente a fronteira e condenado a uma multa de 50.000 rublos (cerca de 530 euros)", disse aquela fonte, acrescentando que Sofiane Sehili, atleta de 44 anos da especialidade de resistência, ficou isento do pagamento dado o tempo passado em prisão preventiva, em Pogranichny, região de Primorsky.



Sehili, que tentava estabelecer o recorde mundial de travessia velocipédica euro-asiática entre Lisboa e Vladivostok (leste da Rússia), ouviu a decisão judicial numa ‘gaiola’ de metal reservada a réus, vestido de azul, segundo imagens publicadas pelo tribunal na rede social Telegram.



A AFP contactou o advogado do especialista em ultra-distâncias, Alla Kouchnir, mas tal não foi possível. A acusação de “entrada ilegal”, na Rússia pode acarretar até dois anos de prisão.



Quando foi detido, Sehili queria pedalar da China para a Rússia, mas através de um posto fronteiriço em que só estão autorizadas passagens de comboio ou autocarro, segundo um perito contactado pela AFP, mas recorrer a esses meios de transporte implicava invalidar o recorde almejado depois de 60 dias em cima do selim e milhares de quilómetros nas pernas.



O ciclista partiu de Lisboa no início de julho e planeava passar por 17 países até chegar a Vladivostok, no início de setembro.



A companheira de Sehili, Fanny Bensussan, disse em setembro que o corredor decidira apresentar-se às autoridades aduaneiras russas convencido de que seria compreendido, mas acabou no centro de detenção de Usuriysk.



O ciclista francês já percorreu mais de 200 mil quilómetros de bicicleta em mais de 50 países, segundo a sua página pessoal na Internet.



Vários cidadãos de países mais ocidentais têm sido detidos em território russo desde o início da Guerra contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e as relações diplomáticas entre Paris e Moscovo ‘arrefeceram’ bastante entretanto.