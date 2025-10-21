Liga dos Campeões de andebol expandida para 24 clubes a partir da próxima época

Reunido em Viena, na Áustria, o organismo aprovou novos formatos competitivos para cada torneio masculino, após consultas realizadas junto de clubes, ligas e federações.



“O nível de qualidade entre os clubes da Europa é tão alto que as duas provas vão ser incrivelmente competitivas, elevando a atratividade para adeptos, media e parceiros e posicionando no mercado os dois produtos, que serão ainda mais fortes do que já são”, reconheceu o presidente da EHF, o austríaco Michael Wiederer, citado pelo organismo.



Discutida desde 2020/21 por 16 equipas, que são repartidas em dois grupos de oito na primeira fase, a Liga dos Campeões vai passar a começar com seis ‘poules’ de quatro, sendo que, após seis jogos em duas voltas, os dois primeiros classificados qualificam-se para a ronda principal e os terceiros e quartos serão relegados para a Liga Europeia.



A fase seguinte divide 12 conjuntos por dois grupos de seis cada e vai ter 10 jornadas, colocando os quatro primeiros nos quartos de final - que, posteriormente, dão acesso à final a quatro, em Colónia, na Alemanha -, e os quintos nos ‘oitavos’ da Liga Europeia.



Apesar da expansão do número de emblemas participantes, o número de jogos não vai mudar na Liga dos Campeões, de modo a respeitar o calendário das seleções nacionais.



O bicampeão português Sporting é o único representante nacional na edição 2025/26 da principal prova continental de clubes, ao passo que FC Porto e Benfica alinham na Liga Europeia, que vai continuar com oito ‘poules’ de quatro na primeira fase, num total de 32 conjuntos, mas sem qualificação - Marítimo e ABC Braga não passaram daí esta época.



Os dois primeiros colocados avançam para os play-offs, que terão ainda as 12 equipas provenientes da fase de grupos da Liga dos Campeões, com encontros em casa e fora.



Os 14 vencedores juntam-se aos dois quintos colocados oriundos da ronda principal da ‘Champions’ nos ‘oitavos’ da Liga Europeia, que também é decidida numa final a quatro.



“O nosso objetivo era aprimorar o produto, mantendo os melhores elementos dos formatos existentes. Aumentámos o número de participantes, os principais clubes continuam com o mesmo número de jogos em casa contra outros grandes clubes, há uma jornada a menos a ser disputada numa primavera já movimentada e fortalecemos ainda mais a Liga Europeia com equipas provenientes da Liga dos Campeões”, explicou Michael Wiederer.



A EHF deve confirmar a distribuição de vagas para as próximas edições 2026/27 da Liga dos Campeões e da Liga Europeia em dezembro, num alargamento que se estenderá às provas femininas de clubes a partir de 2027/28.



