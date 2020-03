Liga dos Campeões de basquetebol decidida numa final a oito em outubro

Os responsáveis pela prova, após reunião realizada na segunda-feira, confirmaram o adiamento das restantes partidas que estavam agendadas para abril e maio, e optaram por realizar uma ‘final eight’, em local a designar, com oito jogos ‘simples’ a decidirem o campeão de 2019/20 da Liga dos Campeões.



Para essa fase final, estão qualificadas as equipas que iriam disputar os quartos de final (Saragoça, Burgos, AEK Atenas, Hapoel Jerusalém, Nymburk e Turk Telecom), faltando apenas conhecer os vencedores dos duelos JDA Dijon-Nizhny Novgorod e Iberostar Tenerife-Filou Oostende, que iam disputar a ‘negra’ nos oitavos de final.



De acordo com os organizadores da Liga dos Campeões, esses dois jogos vão decorrer poucos dias antes da ‘final eight’.



Em 12 de março, a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) suspendeu todas as competições, devido ao surto do novo coronavírus.



