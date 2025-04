Liga dos Campeões de futsal troca Ronda de Elite por oitavos e quartos de final

De acordo com o organismo que rege o futsal europeu, a mudança possibilita que as 16 últimas equipas em prova, e não apenas os quatro vencedores de grupos da Ronda de Elite, tenham pelo menos um desafio na condição de anfitrião na parte final da competição.



Para definir os ‘oitavos’, vão ser criados dois potes para o sorteio, com os vencedores das 'poules' do caminho B e os terceiros classificados do caminho A num pote, enquanto os dois melhores vencedores de grupos do caminho A compõem o outro pote.



Desta forma, os confrontos a duas mãos vão colocar frente-a-frente uma equipa de cada pote, com os vencedores de grupos do caminho B e os terceiros classificados do caminho A a jogarem em casa na primeira mão.



O sorteio dos ‘oitavos’ ditará o quadro das restantes eliminatórias da prova, com os ‘quartos’ a ser igualmente disputados a duas mãos, do qual vão sair os vencedores rumo à final four, num só local.



A fase final mantém-se num período de três dias, com as ‘meias’ num dia e a final, além do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, dois dias depois.



De resto, permanece inalterada a fase preliminar, que junta as equipas com pior classificação e são divididas em grupos de quatro e, dependendo do número de clubes nesta fase, três, assim como a fase principal, dividida em caminho A e caminho B.



Na presente edição da prova, o Sporting, campeão europeu em 2018/19 e 2020/21, vai discutir o acesso à final, em 02 de maio, em Le Mans, França, com os espanhóis do Palma, bicampeões em título.