Liga Portugal decreta um minuto de silêncio nas partidas das Competições Profissionais pela morte do empresário

Natural de Penafiel, Joaquim Oliveira tinha 78 anos e foi fundador da Olivedesportos, empresa da qual foi Presidente do Conselho de Administração, tendo sido responsável, entre muitas outras iniciativas de desenvolvimento e evolução do Futebol português, pelo lançamento do primeiro canal desportivo português de televisão por cabo: a Sport TV.



"O Futebol português fica de luto com a partida de Joaquim Oliveira. Portugal perdeu uma das maiores referências nacionais e eu perdi um amigo de uma vida e uma pessoa por quem tinha uma sincera e enorme estima pessoal e profissional. Vamos ter um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana em sua memória. Que saibamos honrar o seu exemplo, a sua paixão e o seu histórico legado", declarou Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal.



À família enlutada e a todos os amigos de Joaquim Oliveira, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências.