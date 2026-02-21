Liliana Cá abre época acima dos 61 metros no lançamento do disco

A campeã, que compete pelo Sporting, confirma assim a marca de qualificação para os Campeonatos da Europa Birmingham2026 (61 metros), que já tinha desde o verão passado.



Em segundo lugar ficou a recordista nacional, Irina Rodrigues, novamente como individual, com 58,01. Irina também tem marca para Birmingham desde a época passada.



O pódio ficou fechado com Inês Diogo, do JOMA, que enviou o disco a 38,07 metros.



No disco para o setor masculino, o triunfo foi para o benfiquista Emanuel Sousa, com 58,23.



Sousa, atual recordista nacional, está em posição de apuramento por ranking para Birmingham2026.



O segundo lugar ficou na posse de Edujose Lima, do Sporting, com 56,05, completando-se o pódio com Cleide Lopes, do Belenenses, com 46,75.

