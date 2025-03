Liliana Cá conquista prata na Taça da Europa de lançamentos

Depois de ter dominado a prova até ao quarto e antepenúltimo ensaio, ao intercalar dois arremessos a 62,17 e 62,66 metros com outros tantos nulos, a lançadora do Sporting foi batida pela sueca Vanessa Kamga, com 63,25, o melhor registo mundial da temporada.



Liliana Cá, de 38 anos, fechou com mais duas tentativas nulas e foi perseguida no pódio pela alemã Marike Steinacker, com 61,57 metros, falhando a reedição do êxito de 2021, numa prova que tinha sido arrebatada em 2024 pela recordista nacional Irina Rodrigues.



Portugal despediu-se com duas medalhas, um dia depois de Jessica Inchude ter repetido a vitória de 2023 no peso, ficando no 14.º lugar da classificação coletiva, com 19 pontos.



No derradeiro dia de eventos no Estádio GSP, os recordistas nacionais Tsanko Arnaudov e Leandro Ramos foram quinto e nono colocados no peso e no dardo, com 19,86 e 77,18 metros, respetivamente, tendo Décio Andrade sido 10.º na final B do martelo, com 69,38.



A nível de sub-23, João Fernandes fechou o top 10 no dardo, com 67,45 metros, Mariana Camara não passou da nona e última posição na final B do peso, com 12,32, e Catarina Flor foi 13.ª no martelo, com 55,08, no pior registo entre os atletas com tentativas válidas.



A 24.ª edição da Taça da Europa de lançamentos realizou-se desde sábado na capital do Chipre, com a presença de 13 atletas portugueses, incluindo sete seniores e seis sub-23.