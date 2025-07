Liliana Cá, Jessica Inchude e Evelise Veiga somam vitórias no meeting da Maia

A olímpica Liliana Cá, do Sporting, bateu um dos quatro recordes do meeting que hoje caíram, com 64,51 metros, batendo a cubana Silinda Morales Zenea (62,87), segunda, e Irina Rodrigues (59,74), terceira.



Evelise Veiga impôs-se no salto em comprimento, com 6,29 metros, e Inchude imperou no lançamento do peso, com 18,48 metros, 20 centímetros mais longe do que Eliana Bandeira, segunda com 18,28.



Outro triunfo masculino foi o de Leandro Ramos, no lançamento do dardo, tendo arremessado o engenho a 77,37 metros, sobrando o triunfo no peso para o georgiano Giorgi Mujarideze (20,05).



Etson Barros deu ao Benfica o triunfo nos 1.500 metros, com 3.40,04 minutos de marca, e Ericsson Tavares, também das ‘águias’, foi terceiro nos 200 metros, com 20,96 segundos, novo recorde pessoal.



Nos 5.000 metros, o sérvio Elzan Bibic venceu, em 13.36,29 minutos, batendo Alexandre Figueiredo, que regressava de lesão e foi segundo, e o moçambicano Alex Macuacua, terceiro.



Cláudia Ferreira foi a melhor portuguesa no dardo, no quarto lugar, com 48,28 metros, e Edujose Lima acabou em terceiro no disco, com 57,40 metros de marca.



Nos 200 metros, a dominicana Liranyi Alonso estabeleceu nova melhor marca da competição, com 23,36 segundos, numa final em que a lusa Arialis Martinez, do Benfica, foi quinta, com 24,33.



Odaine Mcpherson reinou nos 100 metros, com 10,18 segundos, batendo Reynier Mena, velocista cubano do Benfica, que correu em 10,27 e foi segundo classificado.



Nos 110 metros barreiras, oitavo lugar para o luso Abdel Larrinaga, em final ganha pelo brasileiro Eduardo Rodrigues, à frente de outro cubano benfiquista, Roger Iribarne.



Emma Nwofor bateu o recorde do meeting nos 100 metros barreiras, agora cifrado em 13,18 segundos, na meia-final, enquanto venceu o ouro a cubana Greisyl Roble (13,29), imperando nos 100 metros a jamaicana Alana Reid (11,29).



Nos 3.000 metros, Ema Simão e Stela Fernandes lograram marca de qualificação para os Europeus sub-20, numa corrida ganha pela norueguesa Kristine Dommersnes.