Liliana Cá sexta no lançamento do disco na Liga Diamante de Paris

A atleta portuguesa Liliana Cá, que vai participar nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminou hoje na sexta posição o lançamento do disco da etapa da capital francesa da Liga Diamante, com uma marca de 61,93 metros.

A lançadora do Sporting, medalha de bronze nos Europeus Roma2024, conseguiu a sua melhor marca logo no primeiro lançamento, seguindo-se três tentativas nulas, acabando um concurso com um lançamento de 61,03.



A norte-americana Valarie Allman venceu a prova com 68,07 metros, seguida das neerlandesas Jorinde van Klinken (67,23) e Alida van Daalen (65,78), segunda e terceira, respetivamente.



Liliana Cá, quinta em Tóquio2020, tem como melhor marca pessoal um lançamento de 66,40 metros, sendo que esta temporada já chegou aos 64,72, na qualificação dos Campeonatos da Europa, em Roma.