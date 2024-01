A checa Linda Noskova, 50.ª do ranking mundial de ténis, derrotou hoje a polaca Iga Swiatek, líder da hierarquia, e avançou hoje para os oitavos de final do Open da Austrália.

A jovem Noskova, de 19 anos, impôs-se a Swiatek, de 22 e vencedora de quatro títulos do Grand Slam, em três sets, por 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 20 minutos.



Noskova, que nunca tinha passado a segunda ronda num 'major', vai disputar um lugar nos quartos de final frente à vencedora do embate entre a ucraniana Elina Svitolina, 23.ª do ranking, e a suíça Viktorija Golubic, 85.ª.