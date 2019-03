Lino Barruncho aponta o triatlo português ao "top 10"

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mar, 2019, 09:16 / atualizado em 07 Mar, 2019, 09:16 | Outras Modalidades

"Apesar de ser a primeira prova da época, os atletas estão bem e preparados para competir ao mais alto nível. Não sabem o momento dos adversários, mas estes também estão na mesma expectativa. O objetivo é que o João Pereira, o João Silva e a Melanie Santos cheguem nos 10 primeiros", desejou o técnico nacional.



Lino Barruncho assume que Helena Carvalho e Vera Vilaça, que completam a equipa, estão "num patamar de experiência bem diferente", pelo que as exigências de resultado são mais modestas, "ainda assim sempre a pensar em termos de futura qualificação olímpica".



Na sexta-feira competem João Pereira e João Silva, bem como Melanie Santos e Helena Carvalho, que no sábado é substituída por Vera Vilaça na competição de estafetas mistas, que será especialidade olímpica pela primeira vez em Tóquio 2020.



"O objetivo é termos pelo menos quatro elementos nos Jogos Olímpicos. O João Silva, o João Silva e a Melanie Santos estão bem encaminhados, porém confiamos que podemos apresentar pelo menos um quarteto em Tóquio, apostando também nas estafetas mistas", acrescentou.



Bons resultados nos Jogos Olímpicos



Além da prata olímpica em Pequim2008, alcançada por Vanessa Fernandes, Portugal tem ainda como registos de relevo quinto lugar de João Pereira no Rio2016 e o nono de João Silva em Londres2012."São atletas já com vasta experiência mundial, tal como a Melanie, que, apesar de ainda não ter competido em Jogos Olímpicos, já tem um grande traquejo internacional. Eles querem muito bater o seu melhor registo e o João Pereira já disse publicamente que não é para ser apenas quarto", disse.Entre outros registos de valor, Melanie Santos foi vice-campeã do mundo sub-23 em 2017, sendo também ouro nos Jogos do Mediterrâneo em 2018, tal como João Pereira."Os nossos atletas costumam dar-se bem em Abu Dabi. Vamos confiar que a época começará da melhor forma para as nossas aspirações", concluiu Lino Barruncho, recordando o quinto lugar de Melanie Santos e o sexto de João Silva nesta prova inaugural em 2018.